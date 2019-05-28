В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН. Об этом во время выступления в парламенте заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РБК.

Глава государства добавил, что россиянин был задержан косовской стороной. Он считает, что задержанного могли избить. По словам Вучича, российские власти проинформированы о ситуации.

Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK) действует на основе резолюции СБ ООН от 1999 года. На первых порах она взяла на себя управление территорией. В 2008 году Косово провозгласило независимость, с тех пор большая часть функций отошла от миссии к косовскому правительству. Россия независимость края не признает.

"Посольство информировано о случившемся и выясняет обстоятельства происшествия", - заявили в посольстве России в Сербии на вопрос о задержании россиянина.

Вучич также заявил, что в случае эскалации конфликта сербские военные готовы защитить интересы сербов, проживающих на севере Косово.

Ранее "Страна" писала о том, что Сербия привела армию в полную в боеготовность из-за сообщений об арестах в Северном Косово.

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