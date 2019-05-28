Народный депутат Украины Сергей Каплин вышел из парламентской фракции БПП. Заявление об этом сделал спикер Парубий на утреннем пленарном заседании во вторник, 28 мая. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Каплин прошел в парламент Украины на выборах 2014 года. Он выдвигался в одномандатном избирательном округе №144 в Полтаве от "БПП".

Напомним, что ранее Блок Петра Порошенко официально избавился от фамилии бывшего президента Украины в своем названии.

Как сообщала "Страна", после провала на президентских выборах политсила бывшего главы государства Петра Порошенко "БПП "Солидарность" начала ребрендинг и модернизацию. Большой съезд для принятия окончательного решения о походе на выборы политсила наметила на 31 мая.