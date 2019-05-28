В среду и четверг, 29 и 30 мая, на западе и севере Украины ожидаются грозовые дожди, местами с градом и шквалами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 29 мая, в западную часть Украины атмосферный фронт принесет дожди, местами значительные. Они будут сопровождаться грозами, местами с градом и шквалистым ветром. На остальной территории в зоне повышенного давления будет сухо и тепло, а на юго-востоке страны - даже жарко. В западных и Житомирской областях передают грозовые дожди, местами ливни, град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью +12...+15, днем ​​+17...+22. На остальной территории - без осадков; ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью достигнет +13...+18, днем ​​+24...+29, в южных и восточных областях местами +30...+32.

В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +16...+18, днем ​​+25...+27.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 мая самая высокая температура днем ​​была зафиксирована на отметке 31,6 градуса тепла в 1924 году, самая низкая ночью - на отметке 1,9 градуса выше нуля в 1918 году.

Прогноз погоды 29 мая Фото: meteo.gov.ua

В четверг, 30 мая, в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем ​​местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах синоптики обещают град, на Закарпатье и в Карпатах местами пройдут значительные дожди; на остальной территории страны - без осадков. Ветер юго-восточный (в западных областях - северо-западный), 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью +10...+15, днем ​​+16...+21; на остальной территории ночью 14-19°, днем, на остальной территории +28...+33, в северных областях, а также в Винницкой и Черкасской областях будет +24...+29.

В Киеве - ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16...+18, днем ​​+25...+27.

Прогноз погоды 30 мая Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", во вторник 28 мая в западных областях пройдут дожди с грозами, а на юге жара достигнет +29.

Напомним, синоптик пообещала ощутимое похолодание после 30 мая.

Также мы писали, что на Закарпатье из-за бушующей непогоды попросили отстрочить призыв в армию.