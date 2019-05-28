В Ивано-Франковской области в собственном доме погиб адвокат и общественный деятель Михаил Петрив и его жена. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины в Facebook.

"В Ивано-Франковской области произошла ужасная трагедия. В собственном доме в Коломые погиб адвокат Михаил Петрив и его жена", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

К спасателям и полиции 27 мая в 19:56 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Коломые. Во время проведения ликвидации пожара на втором этаже помещения нашли труп женщины, а на первом - труп мужчины. У двух человек обнаружили огнестрельное ранение грудной клетки.

"Правоохранители установили, что погибли супруги из Коломыи: 56-летняя женщина и 54-летний мужчина. Рядом с телом мужчины обнаружен обрез охотничьего гладкоствольного ружья и газовый пистолет. Установлено, что между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина убил своею жену, выстрелив в нее из ружья. В результате полученного огнестрельного ранения женщина скончалась на месте. Далее мужчина поджег одну из комнат дома и покончил с собой - застрелился", - говорится в сообщении полиции.

Также в доме полицейские обнаружили и изъяли предсмертную записку, в которой человек просит прощения у родных за содеянное.

Фото: if.npu.gov.ua

По фактам умышленного убийства по ч. 1 ст. 115 и из-за незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами по ч. 1 ст. 263 открыто уголовное производство. Проводится проверка.

Отметим, что Петрив был членом Евразийского юридического некоммерческого партнерства. Членами партнерства являются юридические фирмы из Баку, Киева, Коломыи, Москвы, Минска, Николаева, Одессы, Риги.

Напомним, что неизвестные в Ивано-Франковске напали на табор ромов и подожгли два здания.

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