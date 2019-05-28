Эскалация торговых споров между США и КНР, а также введение повышенных пошлин США на китайский импорт может привести к тому, что к 2021 году мировая экономика потеряет около 600 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

"Если пошлины охватят всю торговлю США и Китая, а рынки упадут в ответ на это, мировой ВВП потеряет $ 600 млрд в 2021 году - году пикового воздействия противостояния", - отмечается в исследовании экономистов Bloomberg в своем исследовании.

По оценкам исследователей, к 2021 году негативные последствия для мировой экономики будут нарастать, а после 2021 - наоборот спадать.

В частности, негативное влияние новых торговых ограничений США, если они вступят в силу, почувствуют азиатские страны, такие как Тайвань, Южная Корея и Малайзия.

Ранее "Страна" писала о том, что в США пригрозили Китаю и другим странам, занижающим курсы валют, введением новых пошлин.

Также мы сообщали, что Украина вводит антидемпинговые пошлины на импорт цемента из РФ, Беларуси и Молдовы.