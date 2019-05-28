Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снова собирается замуж. На этот раз - за своего нынешнего бойфренда футболиста Алекса Родригеса. Об этом пишет The Gal Post.

Подруга Лопес сообщила журналистам, что свадьба будет подготовлена размахом. Так, только торт обойдется молодоженам в 50 тысяч долларов. А платье актриса приобретет в известном модном доме Valentino. Место для церемонии также выбрано шикарное - это будет один из Багамских островов. Все торжество может обойтись в 15 миллионов долларов.

А вот дата торжества журналистам не разглашается - по просьбе самой невесты.

Отметим, что у Дженнифер Лопес уже есть 11-летние близнецы Макс и Эмма. Впрочем, у Родригеса также двое детей - 11-летняя Элла и 14-летняя Наташа. Все они будут присутствовать на свадьбе и участвовать в торжестве.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. Фото: PeopleTalk

Напомним, жениха Дженифер Лопес обвинили в изменах и вызвали на дуэль.

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