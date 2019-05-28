В испанской полиции обвинили бывшего футболиста мадридского "Реала" Рауля Браво, а также президента ФК "Уэска" (второе с конца место в завершившемся чемпионате Испании) и ряд других задержанных - в создании криминальной организации на ставках.

Во вторник, 28 мая, арестованы несколько футболистов первого и второго дивизионов чемпионата Испании. Об этом передает El Pais со ссылкой на источники в испанской полиции.

Предполагается, что Браво был лидером преступного сообщества. По подозрению в организации договорных матчей также были арестованы такие бывшие и действующие футболисты, как Борха Фернандес, Карлос Аранда, Самуэль Сайс и Иньиго Лопес. Кроме того, задержаны президент ФК "Уэска" Августин Ласаоса и глава медицинского штаба клуба Хуан Карлос Галиндо.

Как сообщили El Pais источники в руководстве чемпионата Испании по футболу, расследование по подозрению в организации договорных матчей началось по итогам игры второго дивизиона "Уэска" - "Химнастик". Встреча, проходившая 27 мая 2018 года, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Химнастика".

Это произошло после того, как была сделана ставка, сумма которой в 14 раз превышала обыкновенную.

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Напомним, что в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. Заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов допустил схлопывание банков.