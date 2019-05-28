Народные депутаты "Народного фронта" будут баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. Об этом заявил лидер фракции Максим Бурбак журналистам в кулуарах парламента во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы видим, что не успеваем переформатироваться, хотя еще раз хочу повторить, что с юридической точки зрения указ (о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов - Прим. Ред.) является антиконституционным и выборы должны были быть очередные… но это не забирает права у наших депутатов идти по мажоритарным округам", - сказал Бурбак.

По его словам, независимо от того, будут ли представители "Народного фронта" в парламенте следующего созыва, партия "Народный фронт" будет продолжать работать и отстаивать те ценности, которые она отстаивала с 2014 года. Бурбак также добавил, что партия готова участвовать в очередных парламентских выборах в октябре 2019 года.

Напомним, что "Народный фронт" подписал представление в КС, чтобы отменить указ о роспуске Рады.

Также мы писали о том, что "Народный фронт" выходил из коалиции, чтоб спасти Раду от роспуска.