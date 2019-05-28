В Малайзии умер последний известный самец суматранского носорога по кличке Тэм. Предположительно, смерть животного связана с возрастом, но точная причина будет известна позже. Первые анализы показали, что у носорога плохо функционировали почки. Об этом сообщает National Geographic.

Известно, что Тэма поймали еще в 2008 году в возрасте 20 лет, когда он забрел на территорию плантации масличных пальм. Позже его перевели в заповедник Табин в штате Сабах. Смотрители пытались скрестить его с самками Пунтунгу и Иман. Однако Пунтунгу не смогла родить из-за травм, которые она получила при спаривании в дикой природе. Иман оказалась бесплодной из-за кист и миом в репродуктивных путях. Пунтунгу усыпили в 2017 году из-за распространения рака. После смерти Тэма самка Иман остается последним представителем вымирающего вида в заповеднике Малайзии.

Сотрудники заповедника сообщили, что самочувствие Тэма ухудшилось в апреле, когда у него пропал аппетит. Анализ мочи показал, что нарушилась работа почек. Тэму было около 30 лет (максимальная продолжительность жизни носорогов этого вида достигает 40 лет). Геном Тэма сохранили на случай появления технологий искусственного оплодотворения.

Фото: WWF-MALAYSIA/Facebook

Как сообщала "Страна", в Кении умер последний в мире самец белого носорога, однако генетики решили воскресить северных белых носорогов клонированием.

Ранее стало известно, как в ЮАР охотника на носорогов растоптал слон, а затем сожрали львы.