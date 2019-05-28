Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,7% с 3,3% в прошлом году при снижении инфляции (декабрь к декабрю) до 7,6% с 9,8%. Такой обновленный консенсус-прогноз обнародован на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Согласно опубликованным данным, в 2020-2021 годах рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,0% и 3,5% при замедлении роста потребительских цен соответственно до 6% и 5%.

В декабре прошлого года эксперты ожидали увеличения ВВП страны в этом году на 2,9% при инфляции 8%, в 2020-м - на 3,1% при инфляции 6,9%, в 2021-м - на 3,9% при инфляции 5,4%.

Ранее "Страна" писала о том, что Всемирный банк грозит Украине экономическим кризисом, если она разойдется с МВФ.

Также мы сообщали, что Всемирный банк оценил перспективы роста экономики Украины.