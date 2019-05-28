Сегодня, 28 мая, Верховная Рада отклонила законопроект № 7113 о праве беременных женщин на уменьшение продолжительности рабочего дня на час. За принятие решения было необходимо 226 голосов нардепов, а проголосовало только 147 депутатов.

Проект закона предусматривал право беременной работающей женщины на сокращение продолжительности рабочего времени на один час с сохранением средней зарплаты после того, как она встала на учет по беременности. Соответствующие изменения намеревались внести в Кодекс законов о труде Украины.

Согласно пояснительной записке, по данным Госстата в Украине по состоянию на начало 2003 года было 47 956 500 граждан, в начале 2007 года - 46 614 828; в начале 2017 года - 42 584 542. Следовательно, в государстве "прослеживается стремительное демографическое уменьшение количества населения".

В законопроекте также уточняют, что одна из причин демографического кризиса в Украине - низкая рождаемость.

Напомним, на сегодняшнем заседании Верховной Рады депутаты "отрезали" от Горловки поселок Гладосово.

Ранее стало известно, что на этой неделе заседания Кабмина Украины не будет.