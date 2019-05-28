Евроскептики, усилившие свое присутствие по результатам нпрошедших парламентских выборов, рассчитывают занять важные посты в обновленном Европарламенте.

При этом противники ЕС не исключают, что их оппоненты могут попытаться такому усилению помешать. Об этом РИА Новости сообщил во вторник, 28 мая, сопредседатель фракции евроскептиков в Европарламенте Николя Бэй.

"Это еще предстоит определить с нашими нынешними и будущими союзниками", - сказал он, отвечая на вопрос, на какие посты в Европарламенте рассчитывают евроскептики.

"Очевидно, что наш политический и численный вес (усилившийся после европарламентских выборов - Прим.Ред.) должен позволить нам получить доступ к важным обязанностям в учреждении (в Европарламенте - Прим.Ред.), но опыт научил нас, что наши противники не стесняются сотрудничать друг с другом, чтобы не позволить нам быть справедливым образом учтенными", - отметил он.

Евродепутат также отметил, что если в очередной раз им помешают "нормально участвовать в парламентской деятельности, это стало бы, с учетом той народной поддержки, которой мы пользуемся, возмутительным отказом в демократии".

Как сообщала "Страна", по результатам выборов в Европарламент в Германии - у "зеленых" и "друзей Путина" - прорыв, у Меркель - падение.

На парламентские выборы депутатов Европарламента в 2019 году пришло голосовать значительно больше немцев, чем ранее.

Отметим, что в Великобритании на выборах победила партия сторонников выхода из ЕС.