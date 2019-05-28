В Государственном учреждении "Южная исправительная колония № 51" после вчерашнего бунта ввели режим особых условий. Об этом сообщает Южное региональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции на странице в Facebook.

"С 28.05.2019 года в государственном учреждении "Южная исправительная колония (№ 51)" в соответствии со статьей 105 Уголовно-исполнительного кодекса Украины введен режим особых условий, при реализации которого усилена охрана, надзор за осужденными и будут осуществляться другие дополнительные режимные меры", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на период введения режима особых условий временно отменены свидания с осужденными и их посещения, а также приостановлено посещение учреждения представителями средств массовой информации.

При этом подчеркивается, что время, в течение которого осужденным не предоставлялись свидания в связи с переводом учреждения на режим особых условий, засчитывается в срок, по истечении которого осужденные могут их получить.

Фото: facebook.com

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