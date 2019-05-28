Американский издатель и основатель авторитетной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Роберт Бернштейн скончался в США в возрасте 96 лет. Об этом передает New York Times.

Как сообщил сын Бернштейна Питер, его отец скончался в понедельник, 27 мая, в одной из больниц Манхэттена (Нью-Йорк, США).

Роберт Бернштейн с 1966 по 1990 год возглавлял крупное издательство Random House, которое публиковало в том числе работы советских диссидентов Андрея Сахарова и его жены Елены Боннэр.

В 1970-х годах он активно занялся правозащитной деятельностью. С 1978 года Роберт Бернштейн основал несколько правозащитных групп, которые с 1988 года объединились в одну организацию Human Rights Watch. Он ушел в отставку с поста главы организации в 1998 году.

В последние годы жизни Бернштейн преподавал студентам и проводил кампании, отстаивающие права человека в Китае. В 2011 году он основал новую организацию Advancing Human Rights.

Фото: nation-news.ru

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