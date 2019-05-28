После того как 27 мая парламент Австрии выразил вотум недоверия правительству Себастиана Курца, федеральный президент Александер Ван дер Беллен отправил в отставку Кабмин и самого канцлера. Об этом пишут РИА Новости.

Исполнять обязанности канцлера до назначения его врио будет министр финансов Хартвиг Легер. Все остальные члены правительства продолжат исполнять обязанности до назначения временного главы Кабмина. Президент рассчитывает назначить временного канцлера в течение недели, он, в свою очередь, пробудет в должности до досрочных парламентских выборов в сентябре.

Себастьян Курц, в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории республики, теперь стал и самым "краткосрочным" главой австрийского правительства. Он продержался на этом посту всего 525 дней.

Напомним, 17 мая немецкие издания "Spiegel" опубликовало видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Обнародование видео привело к политическому кризису в Австрии. Как сообщала "Страна", в результате скандала Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоганн Гуденус подали в отставку. 19 мая в стране объявили проведение досрочных парламентских выборов.

Также мы сообщали, что 27 мая парламент Австрии выразил недоверие правительству канцлера Австрии Себастиана Курца. Такое произошло впервые в истории страны.