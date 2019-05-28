Владимир Гройсман прокомментировал факт открытия Национальным антикоррупционным бюро дела по факту злоупотребления со стороны Министерства образования и науки при внесении в базу данных информации о получении премьер-министром высшего образования. Об этом пишут "Украинские новости".

"Нет такого факта", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман и добавил, что считает свое образование "нормальным".

Напомним, что уголовное производство по факту возможной подделки диплома Владимира Гройсмана было открыто в октябре 2017 по обращению внефракционного депутата Виталия Куприя, который считает, что диплом специалиста, полученный Гройсманом, мог быть подделан.

Ранее мы сообщали, что в 2017 году ГПУ начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании.

Также мы разбирались, отправит ли Рада премьера в отставку и кто возглавит правительство.