Россия потеряла более 35 млрд рублей (около $542 млн) из-за аварийных космических пусков в 2010-2018 годах, страховые выплаты покрыли из этой суммы только 20 млрд рублей ($310 миллионов).

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на приложение к проекту постановления правительства, подготовленное госкорпорацией "Роскосмос".

"В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб Российской Федерации составил более 35 млрд рублей", - говорится в документе. При этом убытки "Роскосмоса" за 8 лет от аварий при незастрахованных космических пусках составили 10,5 млрд рублей, "источники возмещения которых не установлены".

Всего в 2010-2018 гг. были застрахованы запуски более 80 космических аппаратов. Страховая сумма составила порядка 187,5 млрд рублей. "На организацию страхования было потрачено около 15 млрд рублей бюджетных средств и средств госкорпорации "Роскосмос" (из них субсидии - около 12 млрд рублей), что составляет 8% стоимости космической техники", - отмечается в документе.

Одна из последних аварий произошла в октябре 2018 года. Тогда из-за неисправного датчика один из боковых блоков первой ступени отделился неправильно, и вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом НАСА Ником Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане.

Напомним также, что появилось видео прямого попадания молнии в ракету "Союз".