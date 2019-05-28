В общественной организации "Опора" сообщили, что гражданам Украины, которые хотят изменить место голосования перед выборами парламента Украины, можно сделать для этого несколько простых шагов.

И после этого, уже в день решающего голосования 21 июля, они получат всего лишь один бюллетень на избирательном участке. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Перед парламентскими выборами место голосования можно изменить до 15 июля включительно.

"Однако особенность парламентских выборов в том, что в случае изменения места голосования избирателю дадут только один бюллетень - (для голосования - Прим.Ред.) по партийным спискам", - уточнили активисты. Таким образом люди смогут поддержать ту или иную партию или блок.

"Два бюллетеня - и по мажоритарному кандидату, и за партию - получат только те избиратели, которые изменят место голосования в пределах "родного" округа. Еще один вариант - просто поехать голосовать по месту регистрации", - сообщили в "Опоре".

Для изменения места голосования необходимо всего 5 шагов:

до 15 июля прийти в отдел ведения государственного реестра избирателей, иметь с собой паспорт и возможно другие документы; для избирателей, чей избирательный адрес находится на неподконтрольном Донбассе или Крыму, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией.

написать заявление, где указать желаемый участок для голосования и причину изменения места голосования.

получить соответствующее удостоверение.

21 июля прийти на свой желаемый участок и проголосовать.

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