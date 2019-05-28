Главный тренер Милана, легенда клуба, Дженнаро Гаттузо заявил о своем уходе из команды. Он также сообщил, что отказался от двух лет контракта, прередает La Repubblica.

"Было нелегко решить уйти из Милана. Но я должен был принять это решение. Не было определенного момента, когда это решение созрело. Это сумма всех 18 месяцев в качестве тренера команды, которая для меня никогда не будет похожа на другие. Я прожил эти месяцы с огромной страстью, незабываемое время. Тяжелое решение, но взвешенное.

Я отказался от двух лет контракта? Да, потому что моя история отношений с Миланом никогда не будет упираться в деньги", - сказал Гаттузо.

Ранее стало известно, что Милан покидает спортивный директор Леонардо. Милан завершил сезон в серии А на пятом месте и не пробился в Лигу чемпионов.

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