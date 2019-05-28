В Днепре патрульные полицейские спасли девушку, которая намеревалась покончить с собой, бросившись в реку с Кайдакского моста. Правоохранителям удалось остановить несчастную за мгновение до прыжка. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Днепропетровской области в соцсети.

Инцидент произошел 27 мая около 04:00. На спецлинию 102 позвонил таксист и сообщил, что подвозил женщину, которая рассказала, что никому не нужна, поэтому хочет покончить с собой. По его словам, она вышла из такси и побрела в сторону Кайдакского моста.

На место возможного ЧП сразу же отправили экипаж патрульных Владимира Шпорта и Владислава Марченкова.

"Полицейские прибыли вовремя. Женщина перелезла через перила моста, сидела на них и едва держалась руками. Еще мгновение, и могло произойти непоправимое. Но патрульные оказались проворными. Нескольких секунд было достаточно, чтобы перехватить ее и перетащить через перила", - рассказали в полиции.

Как выяснилось, женщина решила покончить с собой из-за семейных неурядиц. Полицейские оказали женщине психологическую поддержку и доставили домой, где передали ее родственникам.

Фото: facebook.com

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