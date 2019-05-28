Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому муниципальным и государственным учреждениям запрещается проводить закупки иностранного вина. Постановление опубликовано на официальном сайте российского правительства.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что запрет призван способствовать развитию "отечественного виноградарства". Также в ней уточняется, что под запрет попали оптовые закупки вина, игристого вина, ликерных и фруктовых (плодовых) вин. Отмечается, что ограничения не затронут алкогольные напитки, которые можно приобрести в предприятиях общепита и магазинах.

Как сообщала "Страна", премьер-министр России Дмитрий Медведев после победы Владимира Зеленского выразил надежду на улучшение отношений между Москвой и Киевом, но при этом заявил, что новый президент должен учитывать реалии на юго-востоке Украины.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал, что Трамп пообещал Зеленскому полную поддержку территориальной целостности страны.

Также мы рассказывали, что экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил с победой Владимира Зеленского.