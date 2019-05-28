В Украине завершена процедура ликвидации публичного акционерного общества коммерческого банка "Интербанк". Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"Согласно статье 53 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" 24 мая 2019 года внесена запись в Единый госреестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований №10731110041021963 о государственной регистрации прекращения ПАО КБ "Интербанк" как юридического лица, а значит, ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным", - сказано в сообщении.

В Фонде также отмечают, что согласно статье 52 Закона, требования кредиторов к банку, которые не были удовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными.

Напомним, 21 мая Национальны банк Украины принял решение ликвидировать банк "Финансовая инициатива".

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