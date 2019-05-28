Урок дебоширам. У Неймара отобрали повязку капитана сборной Бразилии
У футбольной сборной Бразилии сменился капитан. Им стал защитник ПСЖ Дани Алвес. Неймар был лишен капитанской повязки, которую он получил около года назад. Об этом сообщает globoesporte.
Наставник сборной Бразилии Тите решил отобрать повязку у Неймара после того, как футболист ударил болельщика после поражения его ПСЖ в финале Кубка Франции от Ренна.
Главный тренер решил довериться новому капитану Дани Алвесу. Он будет капитаном на Кубке Америки, а также в ближайших товарищеских матчах.
Дани Алвес, фото: readfootball.com
Как сообщала "Страна", Неймар разрыдался, когда рассказывал о Месси. Он рассказал, как великий аргентинец помогал ему прижиться в Барселоне.
Напомним, что Шахтер и УЕФА начали развивать детский футбол у линии разграничения.
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