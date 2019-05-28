У футбольной сборной Бразилии сменился капитан. Им стал защитник ПСЖ Дани Алвес. Неймар был лишен капитанской повязки, которую он получил около года назад. Об этом сообщает globoesporte.

Наставник сборной Бразилии Тите решил отобрать повязку у Неймара после того, как футболист ударил болельщика после поражения его ПСЖ в финале Кубка Франции от Ренна.

Главный тренер решил довериться новому капитану Дани Алвесу. Он будет капитаном на Кубке Америки, а также в ближайших товарищеских матчах.

Дани Алвес, фото: readfootball.com

Как сообщала "Страна", Неймар разрыдался, когда рассказывал о Месси. Он рассказал, как великий аргентинец помогал ему прижиться в Барселоне.

Напомним, что Шахтер и УЕФА начали развивать детский футбол у линии разграничения.