В Запорожской области 29-31 мая Служба безопасности Украины проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение. Об этом сообщил на своей странице в соцсети пресс-офицер регионального ведомства Сергей Левченко.

"В течение 29-31 мая 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Запорожской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение", - говорится в сообщении.

В частности, тренировки пройдут в районе населенных пунктов Новоалександровка, Степное, Лежино, Новооленовка, Кушугум, Григорьевка и Растущее в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием спецтехники и вооружения.

В учениях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, представители органов власти и местного самоуправления.

"Во время мероприятий на отдельных территориях возможно временное введение особого режима, в том числе ограничения или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и т.д.", - говорится в сообщении.

Жителей и гостей региона призвали сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в городе спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.

Фото: facebook.com

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