В понедельник, 27 мая, Приватбанк подал апелляцию на вердикт Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, отменивший решение НБУ о выводе Приватбанка с рынка с участием государства. 24 мая Приватбанк подал также апелляцию на вердикт суда об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"С учетом этого указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий", - говорится в сообщении НБУ.

Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Напомним, в апреле 2019 года суд отменил национализацию Приватбанка, произведенную в 2016 году. Мы писали о том, что НБУ повторно национализирует Приватбанк, если суд отменит решение 2016 года.

Кроме того, уже в мае Кабмин подал в суд жалобу на решение о национализации Приватбанка. А 21 мая Приватбанк подал на Коломойского в суд США.