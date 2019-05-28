Министр внутренних дел Арсен Аваков планирует проводить частные встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом передают "Украинские Новости".

По словам главы МВД, встречи будут рабочими. Кроме того, Арсен Аваков заявил, что после вступления Зеленского в должность он уже встречался с новым главой государства.

Во время переговоров стороны обсудили вопросы, касающиеся Министерства внутренних дел Украины.

"Договорились, что будем и дальше встречаться", - сказал Арсен Аваков.

Кроме того, министр внутренних дел не стал отвечать на вопрос об отставке генпрокурора Луценко, поскольку посчитал его некорректным.

Напомним, Коломойский встречался с Тимошенко, Аваковым и Грановским после инаугурации Зеленского.

Также мы писали, что у Зеленского считают, что Аваков сохранит свою должность до парламентских выборов.