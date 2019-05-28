В среду, 29 мая, Кабинет министров Украины не будет проводить традиционное заседание. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

"На этой неделе заседания не будет", - сообщил систочник во вторник, 28 мая, не уточнив причин этого решения.

Напомним, что накануне глава Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал рассмотрение вопроса отставки правительства на заседании парламента в четверг, 30 мая.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Раде.

27 мая Гройсман заявил, что после того, как Верховная Рада проголосует за его отставку, работа правительства будет иметь не плановый, а антикризисный характер. Премьер заявил, что будет просить парламент удовлетворить его отставку.

Также мы сообщали, что "последний Кабмин Гройсмана" решил судьбу газотранспортной системы Украины.