Наставник юношеской сборной Украины (до 21 года) Александр Петраков эмоционально ответил на экспресс-вопрос после тяжелой, но победной игры нашей команды против Катара (1:0) на ЧМ-2019. Об этом сообщает FootballUA.

"Тяжелая игра. Я знал, что она такая будет. Очень много футболистов не успели восстановиться. Мы не так часто играем такие игры - вот в чем причина. Психологически немного не тянем".

Журналист задал главному тренеру вопрос о том, что команда как и в также победном для себя матче против США (2:1) - очень тяжело начинала игру:

"Ну давайте мы уедем с чемпионата, раз вам не нравится. Все, до свидания!", - эмоционально отреагировал Петраков и покинул флеш-зону.

Как сообщала "Страна", затем главный тренер молодежной сборной Украины прокомментировал победу своих подопечных над Катаром на чемпионате мира в Польше более развернуто.

Напомним, что Заря и Мариуполь представят Украину в Лиге Европы.