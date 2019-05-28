Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию, во время которой будет разлагаться пластиковая бутылка. Стрим пообещали вести 450 лет, то есть финал увидят наши праправнуки, сообщает Тһе-village.

"Фонд призывает власти заключитиь обязательный глобальный договор, чтобы предотвратить загрязнение океанов пластиковым мусором", - говорится в сообщении, в котором уточняется, что европейцы ежегодно производят 25 миллионов тонн пластиковых отходов, и менее 30% собирают для переработки.

Напомним, 27 марта Европарламент окончательно одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика. Ожидается, что с 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых изделий, в частности пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут производиться из других материалов. С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

Также мы сообщали, что украинцев призвали не нести на кладбища цветы и венки из пластика.