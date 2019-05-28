Стрим на 450 лет. Всемирный фонд дикой природы показывает в прямом эфире, как разлагается пластиковая бутылка
Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию, во время которой будет разлагаться пластиковая бутылка. Стрим пообещали вести 450 лет, то есть финал увидят наши праправнуки, сообщает Тһе-village.
"Фонд призывает власти заключитиь обязательный глобальный договор, чтобы предотвратить загрязнение океанов пластиковым мусором", - говорится в сообщении, в котором уточняется, что европейцы ежегодно производят 25 миллионов тонн пластиковых отходов, и менее 30% собирают для переработки.
Напомним, 27 марта Европарламент окончательно одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика. Ожидается, что с 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых изделий, в частности пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут производиться из других материалов. С 2024 года пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.
Также мы сообщали, что украинцев призвали не нести на кладбища цветы и венки из пластика.