В пределах Донецкой области в районе ООС начался навигационный период, поэтому маломерные плавсредства могут выходить в Азовское море только при наличии специальных документов.

Об этом сообщает начальник пресс-службы Донецкого пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Валерия Карпиленко на своей странице в Facebook.

"Выход в акваторию Азовского моря маломерных плавсредств вне открытых объектов базирования и без наличия документов, удостоверяющих личность членов экипажа и пассажиров, запрещен", - написала Валерия Карпиленко.

Соблюдение всех правил обезопасит от возможного задержания представителями ФСБ РФ, а также провокационных действий со стороны государства-агрессора. Самовольный выход плавсредств вне пунктов базирования, так называемое нарушение государственной границы, согласно законодательству РФ, влечет для граждан другого государства уголовную ответственность.

Поэтому рыбакам при выходе в море нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и выход, в том числе на маломерных плавсредствах, осуществлять его из официальных пунктов базирования, что позволяет отслеживать - вернулось то или иное судно обратно.

Скриншот: Facebook/ Валерія Карпиленко

Напомним, появилось видео учений сил ООС в Азовском море.

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