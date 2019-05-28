Депутаты Верховной Рады проголосовали за основу и в целом за смену пределов города Горловка и Бахмутского района для того, чтобы жители поселка Гладосово смогли получать украинские пенсии и соцвыплаты.

Соответствующее решение поддержали 230 народных депутатов.

Об этом сообщает УНН.

Проект постановления об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ города Горловки и Бахмутского района Донецкой области предлагает изменить границы Бахмутского района и города Горловка Донецкой области, увеличив территорию Бахмутского района на 71,7 гектара земель за счет передачи в его состав территории поселка Гладосово, а также утвердить территорию Бахмутского района общей площадью 192213,5 га и города Горловка общей площадью 40529,5 гектара (ранее площадь Горловки составляла 422 км²), в результате чего поселок Гладосово фактически будет подчинен Новолуганскому сельскому совету Бахмутского района Донецкой области.

Необходимость изменений обусловлена тем, что жители поселка до сих пор подчинены городу Горловка, которое находится в "ДНР", и жители поселка, проживая в собственных домах, фактически стали переселенцами и вынуждены пересекать линию разграничения в КПВВ "Майорское", чтобы получить социальную помощь и выплаты.

Напомним, 13 июня 2018 года Кабинет министров Украины исключил населенные пункты Гладосово и Травневое (Донецкой области) и Новоалександровку (Луганской области) из перечня неподконтрольных Украине.

И уже в январе 2018 года здесь полностью возобновили выплату пенсий и рассчитались с долгами, сообщал тогда еще губернатор Донецкой области Павел Жебривский.