Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа 1 июня проведет поединок против Энди Руиса. И чемпион уже пообещал серьезную взбучку претенденту за его длинный язык, сообщает Boxing Scene.

"Если Руис будет и дальше слишком много болтать перед боем - я сломаю ему челюсть и причиню столько боли, сколько он не получал за всю карьеру. Но если он хочет провести хороший поединок, то ему лучше начать уважительно ко мне относиться, тогда после боя мы пожмем руки, как это делают настоящие бойцы. Я всегда уважал таких боксеров, как Кличко и Ломаченко, - эти ребята заработали себе имя мастерством и упорной работой и никогда не оскорбляли своих соперников", - заявил Джошуа.

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