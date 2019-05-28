Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что не намерен участвовать в парламентских выборах. Об этом он рассказал в своем новом YouTube-блоге, первая запись в котором опубликована 28 мая.

"Сегодня я хотел бы поговорить с вами об одной проблеме... Это было для меня сложное решение, но, тем не менее, я его принял. Страна у нас заходит в избирательную кампанию в парламент. Я принял окончательное и финальное решение не принимать участие в этих политических баталиях", - заявил Филатов.

По его словам, к нему поступали многие предложения: как минимум, от четырех партий - войти в пятерку избирательных списков, повести какие-то политические силы. Назвать их Филатов отказывается, желает всем удачи, но сам участия в парламентских выборах принимать он не будет.

"Я решил оставаться с городом, со своими земляками. И заниматься обычной простой работой, а не принимать участие в тараканьих бегах... Я остаюсь с городом, с "партией" по имени Днепр и буду дальше прилагать все усилия, чтобы построить здесь счастливую нормальную жизнь", - сказал Борис Филатов.

Также он проанонсировал, что блог будет выходить регулярно, как минимум раз в неделю. В нем он хочет обсуждать с горожанами проблемы Днепра и другие важные вопросы.

Видео: YouTube/ Борис Філатов

Напомним, в отличие от Филатова, мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов решили создать совместную партию для похода на парламентские выборы.

Также мы писали, что мэр-боксер Кличко также возвращается к старому политпроекту.