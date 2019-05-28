Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило в 77 декларациях народных депутатов недостоверные сведения на 8,5 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАБУ приобщило к своим материалам соответствующих уголовных производств 10 выводов НАПК относительно признаков уголовных правонарушений в действиях нардепов Сергея Дунаева, Дениса Дзензерского, Вадима Рабиновича, Дмитрия Святаша, Вадима Новинского и Сергея Мельничука. Материалы НАПК относительно недостоверных сведений в декларации Людмилы Денисовой стали основанием для НАБУ начать досудебное расследование.

"По результатам полных проверок деклараций, проведенных в 2017-2019 годах, установлено, что народные депутаты Украины в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму 8,5 млрд гривен", - указали в агентстве.

НАПК завершило полную проверку 110 деклараций, представленных 72 народными депутатами Украины. Ошибки и недостоверные данные присутствуют в 77 декларациях, уточнили в агентстве. НАПК составило и направило в НАБУ для осуществления досудебного расследования 23 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовных правонарушений: декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (статья 366-1 УК) и незаконного обогащения (до признания неконституционной статьи 368-2 УК).

Фото: nazk.gov.ua

"Также на основании обоснованных выводов НАПК относительно недостоверных сведений в декларациях Дениса Омельяновича НАБУ начало информационно-аналитическую работу", - отметили в агентстве.

Кроме того, как отмечается, по фактам декларирования народными депутатами недостоверной информации составлено и направлено в суд 4 протокола об административных правонарушениях по части четвертой статьи 172-6 КУоАП. "Еще в 49 декларациях народных депутатов установлены недостоверные сведения на сумму, которая не превышает 100 прожиточных минимумов, что не влечет за собой административную или уголовную ответственность", - отметили в НАПК.

При этом, больше всего нарушений выявлено среди нардепов Народного фронта, Оппозиционного блока и БПП.

Фото: nazk.gov.ua

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