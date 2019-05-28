Украинская ученая Леся Щуцкая стала обладательницей премии от Европейского физического общества. Ее наградили "за выдающийся вклад в экспериментальную деятельность в области физики элементарных частиц, начиная от проектирования и моделирования новых экспериментов, операций с тест-пучками и анализа, до анализа данных и их окончательных теоретических интерпретаций". Об этом пишет "Украинский интерес".

Фото: uain.press

Уточняется, что Леся Щуцкая - из Винницы. Сейчас она руководит лабораторией физики высоких энергий Федеральной политехнической школы Лозанны. Два года назад она выиграла грант от European Research Council для проведения исследований с использованием возможностей Большого адронного коллайдера в Женеве.

Ранее "Страна" писала о том, что украинский ученый подал в Верховный суд на Институт математики, где не признают его доказательств теоремы Ферма.

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