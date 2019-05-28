Во вторник, 28 мая, Сербия привела войска в полную боевую готовность. Об этом сообщает АР.

Напряженность на Балканах возросла на фоне сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции в Северном Косово и произвела несколько арестов.

Никаких подтверждений полицейской акции со стороны Приштины получено не было. Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косово и представляют собой не только угрозу стабильности, но и прямую угрозу миру.

Напомним, Меркель и Макрон легким шантажом усадили Косово и Сербию за стол переговоров.

Также мы писали, что Косово готово отдать часть территории ради соглашения с Сербией.