"Страна" уже рассказывала, что Ринат Ахметов перестал финансировать Радикальную партию Олега Ляшко.

Это связано с плохими перспективами РП войти в следующий парламент. При этом у Ляшко уже начались центробежные процессы - из партии вышел нардеп и член политсовета Игорь Мосийчук. По нашей информации, будут и другие беглецы.

При этом сам Ляшко оседлал риторику против Владимира Зеленского и объявил об уходе к нему в оппозицию.

Как рассказал "Стране" источник в Радикальной партии, ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко. Именно в его интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов.

Сам же Порошенко идет в Раду в составе партии "Европейская солидарность".

Ранее "Страна" разбиралась, что успел сделать президент Зеленский за неделю работы.

Также мы разбирали все эпизоды баттла между Ляшко и Зеленским после инаугурации.