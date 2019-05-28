В понедельник, 27 мая, в Польше молодежная сборная Украины по футболу во втором туре чемпионата мира U20 минимально обыграла команду Катара со счетом 1:0 и пробилась в плей-офф турнира.

Победный гол на 59-й минуте забил игрок киевского Динамо Попов, который головой точно замкнул передачу еще одного "динамовца" Булецы. Отметим, что Попов забил свой второй гол на мировом первенстве. Об этом сообщается на странице Украинской футбольной ассоциации в YouTube.

Главный тренер молодежной сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал победу своих подопечных над Катаром на чемпионате мира в Польше: "Да, я ожидал такой игры в этом матче. Он получился очень тяжелым. У нас многое не получалось. Дома, в своих клубах, ребята играют нормально, а тут ничего не получается, ноги дрожат. Непонятно для меня... Единственное, что меня устраивает, - это результат. Все остальное - нет".

Перед заключительным третьим туром положение команд в группе D

Фото: sports.ru

Как сообщала "Страна", Шахтер в третий раз подряд выиграл чемпионат Украины и стал самой титулованной командой страны.

Отметим, что стали известны все возможные соперники "Динамо" в отборе к Лиге Чемпионов. Киевский клуб на этом этапе будет сеяным.