В Киеве до 2020 года планируется обновить улицу Богдана Хмельницкого. Визуализацию будущих обновлений опубликовали на странице "Типичный Киев" в Facebook.

Планируется, что в ходе реконструкции по обеим сторонам улицы обустроят велодорожки со специальным покрытием и велопарковки. Пешеходную часть улицы вымостят тротуарной плиткой. Также появится больше зеленых насаждений, места для отдыха, парковочные карманы для машин и новое освещение.

Отметим, что улица Богдана Хмельницкого - одна из центральных улиц Киева. Она расположена в Шевченковском районе и простирается от Крещатика до улицы Олеся Гончара.

Скриншот, фото: Facebook/ Типичный Киев

Напомним, названы сумма и сроки реконструкции трамвайной линии и подземного перехода на Подоле в Киеве.

Также мы писали, что все поврежденные стекла на новом пешеходном мосту Киева заменили.