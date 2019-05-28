Вырезаны провода и высверлен замок. В Киеве нашли угнанный лимитированный байк Маси Найема
Полиция обнаружела похищенный минувшей ночью мотоцикл лимитированной серии, принадлежащий брату нардепа Мустафы Найема, известному адвокату Маси Найему. Об этом владелец байка сообщил на своей странице в соцсети.
"Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания. Спасибо огромное этим ребятам из Национальной полиции Украины. Угонщиков найдем. Есть видео еще. Считаю, что нужно сказать "спасибо", - написал в соцсети Маси Найем.
Фото: facebook.com
Напомним, лимитированный мотоцикл Suzuki GSX-R находился в момент похищения на парковке офиса на улице Введенская, 4. Угонщики подошли к нему около 03:00, оценили и вернулись спустя около часа, чтобы увести "стального коня".
Известно, что это уже не первый случай угона мотоцикла у Маси Найема. В мае 2018-го, неизвестные похитили его мотоцикл Honda, который был припаркован под Апелляционным судом.
Также мы сообщали, что угонщика мотоцикла Маси Найема задержали через два дня.