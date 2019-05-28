Полиция обнаружела похищенный минувшей ночью мотоцикл лимитированной серии, принадлежащий брату нардепа Мустафы Найема, известному адвокату Маси Найему. Об этом владелец байка сообщил на своей странице в соцсети.

"Мотоцикл нашли. Недалеко от места угона. Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания. Спасибо огромное этим ребятам из Национальной полиции Украины. Угонщиков найдем. Есть видео еще. Считаю, что нужно сказать "спасибо", - написал в соцсети Маси Найем.

Фото: facebook.com

Напомним, лимитированный мотоцикл Suzuki GSX-R находился в момент похищения на парковке офиса на улице Введенская, 4. Угонщики подошли к нему около 03:00, оценили и вернулись спустя около часа, чтобы увести "стального коня".

Известно, что это уже не первый случай угона мотоцикла у Маси Найема. В мае 2018-го, неизвестные похитили его мотоцикл Honda, который был припаркован под Апелляционным судом.

Также мы сообщали, что угонщика мотоцикла Маси Найема задержали через два дня.