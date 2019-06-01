В июне в Украине подорожает газ для населения, установится летняя погода, а на календаре будет целых два дополнительных выходных.

Параллельно с эти начнет дорожать газ, а с бензином могут начаться перебои из-за ввода в действие новых санкций России.

"Страна" собрала информацию о том, что изменится с 1 июня.

Газовые качели

С 1 мая в каждой области Украины действует свой тариф на газ для населения, поскольку в каждом регионе установлена своя стоимость услуги по распределению газа. С 1 июня газ в регионах подорожает на 38 копеек, но цена будет разной.

Например, в Киевской области газ подорожает с 8,23 грн до 8,61 грн. за куб.м. Во Львовской области с 8,41 грн до 8,79 грн за куб. В Одесской с 7,99 грн до 8,37 грн за куб.м. Дешевле всего в июне газ обойдется потребителям "Киевгаза" - 8,19 грн за куб, дороже всего в Николаевской - 8,81 грн, и Харьковской областях - 8,80 грн за куб.

Ограничения на грузовики

"Укравтодор" начнает запрещать движение грузовых автомобилей в в жару. С 1 июня при температуре выше +28 градусов запрещено движения по дорогам общего пользования государственного значения - для грузовиков массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Исключение - перевозки опасных или скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки для спасательных работ.

Для отстоя грузовиков и фур в "Укравтодоре" заявляют, что оборудовали 900 площадок.

Новый режим работы КППВ на Донбассе

Пропускные пункты на Донбассе переходят на летний режим работы. Весь сезон - с 1 июня по 31 августа открывать КПВВ будут в 6 часов утра и закрываться - в 20:00.

Подготовка к выборам в парламент

В июне продолжится подготовка к досрочным выборам в парламент, которые состоятся 21 июля. По утвержденному в ЦИК графику, на этот месяц запланировано:

До 20 июня партии и мажоритарщики должны подать документы для регистрации на выборах. Это означает, что партии к этой дате уже проведут свои съезды и на них сформируют списки в Раду.

Партия для регистрации своего списка платит 4 миллиона 173 тысячи гривень залога, а мажоритарщик - в сто раз меньше, 41 730 грн.

До 25 июня все еще идет регистрация (документы подавать уже нельзя). Но в этот день она уже заканчивается.

До 26 июня ЦИК обязан утвердить форму, текст и цвет избирательных бюллетеней.

А еще 4 июня Конституционный суд начнет рассматривать законность роспуска парламента.

Заявление подали депутаты от "Народного фронта". То есть выборы теоретически еще могут и отменить. Отменят ли - разбиралась "Страна" в материале "Судьи гонят лошадей". Отменит ли Конституционный суд указ Зеленского о роспуске Рады.

Турок во главе миссии ОБСЕ

С 1 июня у спецмиссии ОБСЕ в Украине будет новый глава. На этот пост заступает турецкий дипломат Яшар Халит Чевик. Он сменит своего коллегу Эртугрула Апакана, который руководил миссией со 2 апреля 2014 года.

"Мы уверены, что посол Чевик после вступления в должность также внесет вклад в успех миссии и тем самым – в региональный мир и стабильность", – заявили в МИД Турции.

Топливные санкции РФ

С 1 июня начинают действовать топливные санкции России против Украины. По ним в нашу страну запрещено поставлять нефть, а нефтепродукты - бензин и дизель - только по спецразрешениям Минеэкономразвития РФ.

То же касается и углей. Подробнее о новых санкциях можно узнать здесь. В Антимонопольном комитете Украины уже призвали готовиться к росту цен на заправках.

Выходные в июне

В июне украинцев ждут два выходных дня - Троица (16 июня) и День Конституции (28 июня). Троица выпадает на воскресенье, поэтому понедельник, 17 июня, будет выходным. День Конституции отмечают в пятницу - она будет выходным днем. А четверг, накануне, сокращенным рабочим днем. То есть в июне будет 18 рабочих и 12 нерабочих дней.

Минус коврики в поездах

"Укрзализныця" решила сэкономить на покупке и чистке ковров для поездов. Но названа это красивым словом "эксперимент".

С 1 июня из вагонов с сидячими местами поездов "Интерсити" и "Региональный экспресс" исчезнут ковровые дорожки, которые лежат в проходах.

Уточняется, что экспериментировать начнут с 1-2 класса поездов № 738/737 Киев - Запорожье, № 749/750 Киев - Ивано-Франковск, № 766/765 Киев - Херсон, № 775/776 Харьков - Киев, № 780/779 Киев - Сумы.

В случае отсутствия жалоб пассажиров и работников "эксперимент" расширят на другие поезда.

Новые нормы для застройщиков

С 1 июня застройщики обязаны устанавливать в свои объекты, являющиеся общественными зданиями, сигнализацию, видеонаблюдение, "рамки" на входе и современные противопожарные системы. Также в них позволят строить подземные паркинги.

Проверка получателей налички

С 3 июня должны будут проверять юрлиц и физлиц-предпринимателей, которые получают наличные через кассу. Чтобы понять, не является ли операция фиктивной, банки смогут потребовать дополнительные документы.

Погода в июне

Сервис Gismeteo обещает теплую погоду в июне. Особенно теплыми будут первые две недели. При этом часто будут идти дожди с грозами.

Киноафиша

6 июня - "Люди Икс: Темный Феникс". В июне в кинотеатрах покажут один из самых ожидаемых фильмов лета на основе комиксов Marvel. Сюжет расскажет о юности и становлении одной из супергероинь - Джин Грей, известной, как Феникс. Девушку с разрушительными способностями сыграла Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов". Также в ленте сыграли. такие звезды, как Джеймс Макэвой, Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер.

6 июня - "Рокетмэн". Байопик рассказывает о жизни музыкального гения Элтона Джона, который стал легендой британского рока.

13 июня - "Путешествие хорошего пса". Это трогательная история про пса с мичиганской фермы, который во чтобы то ни стало хочет встретиться со своей маленькой хозяйкой, которую увезли в город, пусть даже это произойдет в следующей жизни.

13 июня - "Люди в черном: Интернэшнл". У агентства, присматривающего за деятельностью инопланетян на Земле, вновь много работы. В этот раз миссия расширила границы и выехала за пределы Нью-Йорка.

13 июня - "Домино". В этом фильме на экране появится звезда сериала "Игра престолов" Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера. Он предстанет в образе офицера датской полиции, расследующего смерть напарника.

20 июня - "История игрушек 4". Ковбою Рудди и космическому рейнджеру Баззу вновь придется решать глобальные игрушечные проблемы.