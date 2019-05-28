Вчера, 27 мая, в Соломенском районном суде Киева с участием прокуроров САП прошло очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в недостоверном декларировании. Об этом сообщает пресс-служба САП на странице ведомства в соцсети.

В сообщении говорится о том, что на заседании прокурор САП зачитал обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств. Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 года.

Владимир Омелян обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

Фото: facebook.com

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