В Азовском море прошли военные учения ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Экипажи малых бронированных катеров "Кременчуг" и "Лубны" из состава ОС провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей. Маневры в море проводились при поддержке береговой авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также тренировки по противовоздушной обороне и связи.

Видео: Facebook/ Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, в Румынии начались крупные киберучения НАТО под названием "Стойкий кобальт".

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