В странах еврозоны вводят в обращение новые купюры в 100 и 200 евро, которые по размеру стали более узкими и обладают дополнительными элементами защиты. Об этом со ссылкой на Европейский центробанк сообщает Deutsche Welle.

Обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но их дизайн немного изменился. В частности, по ширине они стали такими же, как и купюра в 50 евро.

Благодаря нововведению теперь купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать, уверяют банкиры.

Кроме того, обновленные банкноты снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина.

Также они содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры.

Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение. Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Евросоюзе центральные банки прекратили выпуск банкнот номиналом в 500 евро.

Также мы сообщали, что на банкноте $20 решили оставить портрет ярого рабовладельца Эндрю Джексона.