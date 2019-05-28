После захвата Россией трех судов с моряками в Керченском проливе в ноябре 2018 года и последующих проблем с пропуском украинских кораблей через него Украина намерена добиваться изменения статуса Керченского пролива.

Об этом в интервью радио "НВ" сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, эфир программы опубликован в YouTube.

"Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива", - заявила Елена Зеркаль.

Ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, принятую в 1982 году, Зеркаль отметила, что страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать каким-либо образом корабли других государств, использующих пролив для транзита, не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.

Видео: YouTube/ Радіо НВ

Напомним, в субботу, 25 мая, Международный трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года.

Впрочем, в России не признали решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Позже стало известно, что Украина будет добиваться "гамбургских санкций", если Россия не освободит моряков. Посол Украины в Германии призвал правительство ФРГ и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

Однако в России прокомментировали заявление Украины о новых "гамбургских" санкциях. "Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.