В результате зверского нападения мужчины с ножами на группу детей в городском парке японского города Кавасаки погибли двое людей. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет "Интерфакс".

Сообщается, что всего вооруженный мужчина ранил 18 человек, 16 из них - школьницы начальных классов, которым по 6 - 7 лет. Позже стало известно, что одна из учениц скончалась от полученных ранений. Вторым погибшим стал 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц.

Сам нападавший ударил себя ножом в шею и позже также скончался, не приходя в сознание, поэтому объяснить мотивацию жуткого преступления он не смог.

Напомним, инцидент произошел около 07:4528 мая (01:45 по киевскому времени) возле станции Ноборито в городе Кавасаки. В городском парке, преступник, вооруженный двумя ножами, напал на ждавших автобуса школьников и взрослых.

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