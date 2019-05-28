В Украине с визитом пребывают двое высокопоставленных чиновников Евросоюза, они обсуждают отношения нашей страны и ЕС после выборов президента и процесс реформ.

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

В Украине находятся генеральный директор Директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг.

В планах европейских чиновников - встречи с главой АП Андреем Богданом и его заместителями Вадимом Пристайко и Русланом Рябошапкой.

Также они проведут встречи с председателем Антикоррупционного суда Еленой Танасевич, заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, представителями гражданского общества и лидерами новообразовавшихся политических партий.

Напомним, Евросоюз призвал Украину и Россию ускорить переговоры о транзите газа.

Также мы писали, что Евросоюз рекомендует Украине отложить введение нового рынка электроэнергии.