Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выступил с заявлением, в котором дезавуировал намерение России вступить в соперничество с США по освоению и колонизации Луны.

Дмитрий Рогозин считает что России не стоит участвовать в Лунной гонке с США как во время холодной войны, об этом передает РИА Новости.

"Мне кажется, нам нет смысла участвовать в лунной гонке по той модели, что была в период холодной войны. Да и сейчас новая Лунная гонка - это, скорее, не соревнование держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии. Для нас Луна - это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет. Поэтому лучше делать дольше, но дешевле и рациональней с точки зрения компоновки разных элементов программы", - сказал Дмитрий Рогозин.

Ранее "Страна" сообщала, что Рогозин объяснил неудачные старты космических ракет в России.