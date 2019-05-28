Национальный банк Украины (НБУ) установил курсы основных валют по отношению к гривне на вторник, 28 мая. Доллар подешевел на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 мая. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.

Так, доллар 28 мая в Украине стоит 26,32 грн за единицу валюты. А евро подешевел на 14 копеек, его стоимость составляет 29,47 грн гривен за единицу европейской валюты.

Курс валют НБУ на 28 мая:

1 доллар - 26,32568200 (-0,14909800);

1 евро - 29,47949900 (-0,13783700);

1 рубль - 0,40838000 (-0,00138000).

Напомним, финансисты анонсировали плавное подорожания доллара в Украине.

Также мы писали, что гривня на межбанке начала последнюю неделю весны с легкого падения.