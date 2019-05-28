В ночь с 27 на 28 мая в Киеве вновь угнали мотоцикл брата нардепа Мустафы Найема, известного адвоката Маси Найема. Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

По словам пострадавшего, его лимитированный мотоцикл Suzuki GSX-R находился в момент похищения на парковке офиса на улице Введенская, 4. Угонщики подошли к нему около 03:00, оценили и вернулись спустя около часа, чтобы увести "стального коня".

"Это лимитированный Suzuki GSX-R. У него есть свой особенный номер. Потому мой вам совет. Верните мотоцикл сегодня. Я найду кто украл и куда отвезли. И кому пытались продать. Есть видео еще с четырех камер. Просто так угнать не получится", - написал Маси Найем.

Скриншот, фото, видео: Facebook/ Masi Nayyem

Любопытно, что это не первый случай угона мотоцикла у Маси Найема. Год назад, в мае 2018-го, неизвестные похитили его мотоцикл Honda, который был припаркован под Апелляционным судом.

Правда, спустя всего 2 дня угонщика мотоцикла Маси Найема задержали.